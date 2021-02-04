شكرا لقرائتكم خبر عن «فيدرر» يشارك فى بطولة قطر المفتوحة للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد القطرى للتنس مشاركة النجم السويسرى روجيه فيدرر، فى منافسات بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس لهذا العام، والتى تقام على ملاعب مجمع خليفة الدولى للتنس والإسكواش بمدينة الدوحة، خلال الفترة من 8 إلى 13 مارس المقبل.

ويبدأ فيدرر موسمه الجديد من مدينة الدوحة، بعد قراره عدم المشاركة فى نسخة هذا العام من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وحصل فيدرر على لقب بطولة الدوحة فى ثلاث مناسبات فى 2005 و2006 و2011.

وجاءت آخر مشاركات اللاعب السويسرى فى البطولة فى نسخة عام 2012، عندما أعلن انسحابه منها قبل مواجهة الدور قبل النهائى أمام الفرنسى جو- ويلفريد تسونجا بسبب الإصابة فى الظهر.

وتم تعديل موعد بطولة قطر إكسون موبيل لتقام فى شهر مارس، بدلا من موعدها التقليدى المعتاد فى شهر يناير، بسبب حاجة الاتحاد الأسترالى للتنس لتعديل مواعيد بطولاته وفقًا للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وتشهد نسخة العام الحالى من البطولة مشاركة واسعة لأبرز نجوم التنس، كالسويسرى ستان فافرينكا الحاصل على لقبين فى بطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام). وكذلك يشارك النمساوى دومينيك ثيم، وصيف نسخة 2020 من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وسيتم الإعلان عن باقى اللاعبين المشاركين فى الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الاتحاد القطرى للتنس بصدد استضافة بطولة قطر توتال المفتوحة للسيدات فى الأول من شهر مارس المقبل، قبل بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة التى ستشارك فيها نخبة من نجمات التنس، على رأسهن المصنفة الأولى عالميًا آشلى بارتى.

وأكد طارق زينل، أمين السر العام للاتحاد القطرى للتنس، فى بيان صحفى: «يسعدنا أن نعلن عودة روجيه فيدرر إلى مدينة الدوحة مرة أخرى للمشاركة فى بطولة هذا العام». وأضاف: «إنه من دواعى سرورنا أن يشارك لاعب بمكانة فيدرر فى بطولتنا العريقة، حيث تشهد مدينة الدوحة دائمًا أرقى مستويات رياضة التنس. لذلك لم يكن من المفاجئ أن تواصل البطولة استقطابها لأبرز نجوم هذه الرياضة منذ نسختها الأولى فى عام 1993».

وتابع: «ستأتى نسخة هذا العام من البطولة أقوى من النسخ السابقة، لذلك نتطلع لاستقبال جميع اللاعبين فى هذه الاحتفالية السنوية برياضة التنس فى شهر مارس المقبل».

فيما قال كريم العلمى، مدير بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس: «يطيب لى كمدير لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس أن أعلن اختيار روجيه فيدرر لبطولتنا التى تقام خلال الفترة من 8 إلى 13 مارس، لتكون المحطة الأولى فى رحلة عودته لمنافسات التنس مرة أخرى». وأضاف: «فخور بعودة فيدرر إلى الدوحة مرة أخرى، وإلى تلك البطولة التى طالما سعدت جماهيرها بوجوده وحصل على لقبها فى عدة مناسبات من قبل». وختم: «يحظى اللاعب بشعبية طاغية فى مدينة الدوحة، وإننى على يقين أن عشاقه سيسعدون بالحصول على فرصة الاستمتاع بمشاهدة لمساته الساحرة على ملاعب مدينة الدوحة».