شكرا لقرائتكم خبر عن بوروسيا دورتموند يستهدف التعاقد مع حارس لايبزيج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط مسؤولو نادى بوروسيا دورتموند للتعاقد مع حارس جديد عقب نهاية الموسم الحالى، رغم امتلاكه الثنائى السويسرى رومان بوركى ومارفين هيتز.

وتعرض رومان بوركى لإصابة في الكتف ستبعده لمدة أسبوعين فقط، ليضطر المدرب الألمانى إيدين تيريزيتش، للاعتماد على هيتز، صاحب الـ33 عامًا.

وبحسب صحيفة «سبورت بيلد»، فإن دورتموند بدأ عملية البحث عن حارس متميز يعزز به صفوفه، ويعد بيتر جولاكسى، حارس لايبزيج، المرشح الأول.

ويرتبط جولاكسى بعقد مع لايبزيج، يتضمن شرطًا جزائيًا، لم تكشف عنه الصحيفة، إلا أن ناديه قد يتخلى عنه بمبلغ يتراوح بين 10 و15 مليون يورو.

ويتقاضى الحارس المجرى، البالغ 30 عامًا، راتبًا سنويًا يبلغ 4.2 مليون يورو مع لايبزيج، الذي أمضى ضمن صفوفه 5 سنوات حتى الآن.

يذكر أن بوركى مرتبط بعقد مع دورتموند حتى صيف 2023، فيما ينتهى تعاقد هيتز مع أسود الفيستيفال بنهاية الموسم الحالى، ليصبح أقرب للرحيل.