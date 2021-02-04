شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يوجه نصيحة لـ «موسيماني» قبل مواجهة الدحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حازم إمام نجم الزمالك ومنخب مصر الأسبق، على صعوبة مواجهة الأهلي والدحيل القطري في مونديال الأندية المقرر انطلاقة اليوم.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت»: «أنصح موسيماني باللعب بـ 3 ديفندرات في خط الوسط من أجل السيطرة والاستحواذ على الكرة».

وأضاف: «أرى أيضا أن محمد شريف هو أفضل من يقوم بالمشاركة في مركز رأس الحربة من خلال التحركات والسرعة في الخط الأمامي وسيكون أفضل للأهلي من والتر بواليا».

وتابع: «رأس الحربة الذي سيعتمد عليه موسيماني في هذه المواجهة سيكون هو اللاعب الذي يثق بإمكانياته بشكل أكبر ويرى أنه الأفضل».

وتحدث حازم إمام عن نتائج بيراميدز قائلا: «نتائج لا تتناسب مع الملايين الطائلة التي أنفقتها الإدارة في بداية الموسم، عقود لاعبي بيراميدز تفوق عقود لاعبي الأهلي والزمالك والمصري وإنبي والجونة وغيرهم من الأندية ولذلك النتائج بها أزمة كبيرة».

واختتم: «هناك مشاكل كبيرة بين اللاعبين، وهناك عناصر غاضبة بسبب عدم المشاركة وأيضا بسبب الصفقات الجديدة».