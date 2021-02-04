شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقي يرفض تجديد تعاقده مع المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تجديد تعاقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عقد جلسة مع كريم العراقي، في الأيام الماضية، لإقناعه بتجديد تعاقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث عرض على اللاعب حصوله على مليون و300 ألف جنيه في الموسم لكي يوافق على تجديد عقده.

ورفض كريم العراقي، عرض النادي المصري، حيث اشترط حصوله على مليوني و500 ألف جنيه في الموسم، لكي يجدد عقده مع النادي، خاصة أن عقده الحالي لا يتجاوز الـ 400 ألف جنيه في الموسم، ويتعامل معاملة اللاعبين الناشئين.

ويُقدم كريم العراقي، مستوى مميز للغاية مع النادي المصري والمنتخب الأولمبي، الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية المصرية والأوروبية.

يُذكر أن المصري يستعد لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها السبت المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الممتاز.