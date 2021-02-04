شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نابولى يحسم رحيل «جاتوزو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أوريليو دى لورينتيس، رئيس نادى نابولى، ما أثير حول إقالة مدرب الفريق، إيفان جينارو جاتوزو، خلال الفترة الأخيرة.

وكان جاتوزو محبطًا من طريقة تعامل دى لورينتيس معه، بعدما تزايدت التكهنات بشأن مستقبله مع الفريق بسبب تذبذب نتائج الفريق الجنوبى، خلال الفترة الماضية.

وأكد جاتوزو أنه يشعر بالضيق من طريقة تعامل دى لورينتيس مع التقارير الإعلامية عن احتمالية إقالته.

وكتب دى لورينتيس، عبر حسابه على موقع التواصل تويتر: «أنا لا أفهم لماذا يجب على صحيفة موثوقة مثل لا ريبوبليكا أن تكتب أخبارًا مزيفة!».

وأضاف «هذا أصبح شائعًا الآن، ويفعله الجميع ربما للحصول على بعض الإثارة».

وتابع: «لن أقيل كريستيانو، المدير الرياضى، الشىء المضحك هو أن شخصًا ما، ربما عن طريق الخطأ، يريد منى طرد الجميع».