شكرا لقرائتكم خبر عن «تعاقدات» الأهلي تُجهز مفاجأة لثلاثي الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُجهز لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى العقود الجديدة للاعبى الفريق المقرر تعديل عقودهم عقب انتهاء مونديال الأندية، في إطار سعى الإدارة لتحصين اللاعبين بعقود جديدة لقطع الطريق أمام إغراءت الأندية، خصوصا أصحاب الفئة الأولى في الرواتب، والذين قاربت عقودهم على الانتهاء بنهاية الموسم المقبل، وهم الثلاثي على معلول وجونيور أجايي وعمرو السولية، باعتبارهم من الركائز الأساسية في صفوف الفريق، وتنوي الإدارة الإبقاء عليهم لأطول فترة ممكنة.

ومن المنتظر أن يتم فتح باب تجديد عقود عقب عودة الفريق من قطر للانتهاء من الخطة التي وضعتها لجنة التخطيط للحفاظ على قوام الفريق ومنح الفرصة للجهاز الفنى واللاعبين للتركيز في الفترة المقبلة.