شكرا لقرائتكم خبر عن «بارتى» تحقق الانتصار مع عودتها.. و«كفيتوفا» تطيح بـ«فينوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادت آشلى بارتى، المصنفة الأولى عالميا إلى منافسات التنس الرسمية، بعد غياب حوالى عام واحد وفازت (6-3) و(6-3) على الرومانية آنا بوجدان، فى الدور الثانى لبطولة يارا فالى.

ولم تشارك اللاعبة الأسترالية (24 عاما)، فى أى مباراة رسمية منذ قرب نهاية فبراير الماضى بسبب جائحة كوفيد- 19، حيث إنها فضلت عدم الظهور فى أمريكا المفتوحة أو الدفاع عن لقبها فى فرنسا المفتوحة بعد تأجيلها إلى سبتمبر.

وخسرت بارتى فى مباراة ودية أمام سيمونا هاليب المصنفة الثانية عالميا فى أديليد الأسبوع الماضى، لكنها عادت إلى الانتصارات، ولم تمنح منافستها إلا فرصة واحدة لكسر إرسالها طوال المباراة.

وقالت بارتى، التى جنبتها القرعة اللعب فى الدور الأول، لمجموعة صغيرة من المشجعين فى ملعب مارجريت بملبورن بارك: «استمتعت كثيرا بهذا اليوم ولقد افتقدتكم كثيرا».

وأضافت: «هذا من بين أفضل الأماكن المحببة لى للعب التنس فى العالم، وبالنسبة لى فإن القدرة على العودة بعد 11 أو 12 شهرا من الغياب، تمثل فترة طويلة لكنى أفتقد هذا الشعور. افتقدت القدوم إلى هنا والتنافس».

وسجلت بارتى، المصنفة الأولى، إرسالها الساحق السادس لتحسم المباراة من الفرصة الرابعة، وتتأهل لمواجهة التشيكية مارى بوزكوفا.

وفى مباراة أخرى، تقدمت صوفيا كينين، بطلة أستراليا المفتوحة، (7-5) فى المجموعة الأولى قبل أن تنسحب الإيطالية كاميلا جورجى من مباراتهما فى الدور الثانى، بسبب إصابة فى الفخذ.

كما فازت بترا كفيتوفا، بطلة ويمبلدون مرتين، على المخضرمة فينوس وليامز 7-6 و7-5، بينما انتصرت جاربين موجوروزا، بطلة فرنسا المفتوحة 2016 وويمبلدون فى العام التالى، على أليسون فان أويتفانك 6-2 و6-0.