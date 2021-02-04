شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة موسيماني تثير المخاوف في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من القلق داخل النادى الأهلى، بسبب تصريحات بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى، التي ألمح خلالها بإمكانية رحيله للعمل في أوروبا، وحماسه لخوض التجربة، بعدما كسر حاجز عمل المدربين الأفارقة في الدورى المصرى.

وقال المدرب، خلال الحوار الذي أجراه مع شبكة «CNN» الإخبارية، والتى وصفته ببيب جوارديولا أفريقيا: «يجب أن نكون واقعيين ونقول إن أوروبا لا تمتلك العديد من المدربين الأفارقة».

وأضاف: «لا أريد أن يتحوّل الأمر إلى سياسة واللعب بالمشاعر، لكن يجب قول الأشياء كما هي، أوروبا ليس لديها العديد من المدربين الأفارقة».

وتابع: «أعتقد أن طبيبًا من جنوب أفريقيا هو نفس الطبيب الموجود في أوروبا، والمهندس المعماري الذي تأهل في جنوب أفريقيا، هو نفسه في أوروبا».

ووفقا للمعلومات الواردة من النادى، فإن محمود الخطيب، رئيس النادى، ينوى الجلوس مع موسيمانى عقب عودة الفريق من قطر وانتهاء مشاركة الفريق في مونديال الأندية لوضع النقاط فوق الحروف بخصوص رغبته في الرحيل للعمل خارج الأهلى حتى يتمكن النادى من البحث مبكرا عن بديل لتجنب حدوث أي ارتباك قد يضر الفريق المرتبط بمواجهات قوية على الصعيدين المحلى والأفريقي خلال الموسم الحالى.