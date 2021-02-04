شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: المنافسة في الدورى الإيطالي صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبّر ستيفان شعراوي، لاعب روما الإيطالى، عن سعادته بالعودة إلى صفوف الجيالوروسى من جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية بعقد لمدة عام ونصف قادمًا من فريق شنجهاى شينوا الصينى.

وقال شعراوي، في حواره مع الموقع الرسمى لنادى روما: «أنا سعيد حقًا بالعودة إلى هذا النادى. لقد كان لقاء إيجابيًا حقًا. كما قلت من قبل، يبدو الأمر كما لو أننى لم أرحل أبدًا».

وأضاف: «لقد شعرت بالسعادة للثقة التي أظهرها لى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدرب. لقد أظهروا ذلك منذ البداية. الآن أريد رد هذه الثقة، وآمل أن أبدأ في القيام بذلك في أقرب وقت ممكن».

وواصل لاعب روما: «لا أعتقد أن أسلوب اللعب قد تغير كثيرًا. مازلنا نلعب بلاعبين جناحين في الهجوم، يقومان بالدخول إلى قلب الملعب خلف إدين. من الواضح أننا فقدنا وجود المشجعين في الملعب. آمل أن يتمكنوا من العودة في أقرب وقت ممكن».