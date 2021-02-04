شكرا لقرائتكم خبر عن «كومان»: لا أحد ينتظر منافسة برشلونة على دورى أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الهولندى رونالد كومان، مدرب فريق برشلونة الإسبانى، رسالة قاسية إلى جماهير البلوجرانا فيما يخص المنافسة على لقب دورى أبطال أوروبا الموسم الجارى.

أكد مدرب برشلونة، في حوار مع «ذا أثلتيك»، البريطانية، أن البارسا يمكنه المنافسة على لقب الدورى الإسبانى وكأس الملك، خلال الموسم الجارى، لكن لا يستطيع الوصول لأبعد نقطة في دورى أبطال أوروبا.

وقال كومان: «قد ننافس على الدورى والكأس. لكن لا أحد ينتظر منافستنا على دورى الأبطال».

وأضاف: «قد نفوز على باريس سان جيرمان في دور الـ 16، وقد نصل حتى نصف النهائى. لكن هناك فرقا مرشحة للفوز باللقب أكثر منا».

واختتم: «لا أحد في النادى طلب منى الفوز بالألقاب، الكل يعلم أننا نمر بمرحلة انتقالية، ونحن طبعا نريد المنافسة على الألقاب».