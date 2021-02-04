شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 4 نجوم «خارج الخدمة» في بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خيب بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، آمال مسؤولي النادي والجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، بعد ظهورهم بمستوى متواضع مع الفريق هذا الموسم.

وظهر بعض لاعبي بيراميدز بمستوى متواضع، على الرغم من مشاركتهم بشكل أساسي في أكثر من مباراة، منذ بداية الموسم الجاري.

وتأثر الفريق السماوي، بتراجع مستوى بعض نجومه هذا الموسم، وهو ما ظهر جليًا خلال المباريات الماضية في مسابقة الدوري الممتاز، حيث ابتعد الفريق عن المنافسة على مسابقة الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف والإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين والمقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل في 6 مباريات مع كل من الزمالك وسموحة والإسماعيلي ووادي دجلة بهدف لكل فريق، والأهلي والبنك الأهلي سلبيًا، وتعرض للهزيمة في مباراتين أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وإنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أحرز لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 12 هدفًا.

وتستعرض لكم «المصري اليوم» في السطور التالية 4 لاعبين خارج الخدمة في بيراميدز هذا الموسم:

جون أنطوي

يأتي المهاجم الغاني على رأس اللاعبين الذين تراجع مستواهم مع بيراميدز هذا الموسم، حيث يُقدم اللاعب أداء متواضعًا للغاية، على عكس الموسم الماضي، الذي كان فيه أحد نجوم الفريق، حيث نجح فيه في إحراز 9 أهداف وصنع ثلاثة أهداف.

واستبعد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لنادي بيراميدز، أنطوي، من التشكيل الأساسي للفريق في المباريات الأخيرة، بسبب تراجع مستواه الفني.

ولعب أنطوي، مع بيراميدز هذا الموسم 8 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز، لم يحرز أو يصنع خلالها أي هدف.

وتعاقد النادي السماوي مع المهاجم الأوروجوياني دييجو رولان، في الميركاتو الشتوي الماضي، لحل الأزمة التي يُعاني منها الفريق في مركز قلب الهجوم.

إسلام عيسى

يُقدم الجناح الأيسر أداءً سيئًا مع بيراميدز هذا الموسم، رغم مشاركته بشكل أساسي في أكثر من مباراة منذ بداية الموسم الجاري، وهو ما جعل الجهاز الفني يقرر استبعاده من التشكيل الأساسي.

وشارك إسلام عيسى مع بيراميدز هذا الموسم في 10 مباريات بمختلف البطولات المحلية والقارية لم يحرز أو يصنع خلالها أي هدف.

إيريك تراوري

خيب الجناح البوركيني آمال الجهاز الفني لنادي بيراميدز، بعدما ظهر اللاعب بعيدًا تمامًا عن مستواه الفني منذ انطلاق المسابقة المحلية، الأمر الذي جعل أروابارينا، يدرس استبعاده من التشكيل الأساسي.

ولعب إيريك ترواري، مع بيراميدز هذا الموسم 9 مباريات في مختلف البطولات المحلية والقارية، أحرز خلالها هدفين ولم يصنع أي هدف.

على جبر

ظهر المدافع الدولي المصري بمستوى متواضع مع بيراميدز، هذا الموسم، حيث كان نقطة ضعفة قوية في دفاع الفريق خلال المباريات الماضية، بعد تسببه دخول مرمى الفريق أكثر من هدف.

المستوى الذي ظهر عليه على جبر، جعل إدارة النادي تسارع لحسم التعاقد مع أسامة جلال، مدافع نادي انبي لمدة 4 سنوات ونصف الموسم، قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الشتوية.