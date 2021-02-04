شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقترب من تحطيم رقم تاريخي مع يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي إيطالي عن اقتراب النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، من تحقيق إنجاز تاريخي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة «IlBianconero» الإيطالية، فإن رونالدو على أعتاب أن يصبح أسرع لاعب يسجل 100 هدف بقميص يوفنتوس في التاريخ.

وأضافت الصحيفة: «رونالدو يحتاج لتسجيل 13 هدفا خلال 11 مباراة، لتحطيم الرقم القياسي للاعب السيدة العجوز السابق عمر سيفوري، وقضى سيفوري 8 سنوات بقميص يوفنتوس بين عامي 1957 و1965 وهو صاحب الرقم القياسي، حيث سجل 100 هدف خلال 124 مباراة فقط».

وعلى الجانب الآخر، رونالدو سجل 87 هدفًا بقميص يوفنتوس خلال 112 مباراة، ما يعني أنه يحتاج لتسجيل 13 هدفا خلال 12 مباراة لكسر رقم سيفوري.