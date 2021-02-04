شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تتصدر التصنيف العالمي للمدن الرياضية.. جدة وأبوظبي في القائمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعدت برشلونة من المركز السابع إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي للمدن الرياضية الذي يحدد المدن الأكثر ارتباطا بالرياضة، في حين تصدرت نيويورك القائمة للعام الثاني تواليا.

وفي هذا التصنيف الذي تعده وكالة العلاقات العامة والاتصالات «Burson Cohn &Wolf»، تقدمت نيويورك مجددا على لندن ولوس أنجلوس، صاحبتي المركز الثاني والثالث على الترتيب.

وجاءت برشلونة هذا العام ضمن المراكز الخمسة الأولى باحتلالها المرتبة الرابعة، تليها باريس مباشرة في المركز الخامس، ثم مدينة لوزان السويسرية، وبعدها مانشستر (المملكة المتحدة)، وميونخ (ألمانيا) وطوكيو (اليابان).

وللعام الثاني على التوالي، حافظت مدريد على المركز العاشر، علما بأنها كانت في المرتبة الثامنة في عام 2019.

وفي كل إصدار من الترتيب، تختفي المدن الثلاث الأقل مرتبة من القائمة ويتم إضافة أول ثلاث مدن غير مصنفة.

وكانت المدن الجديدة التي تمت إضافتها في إصدار 2021 من التصنيف، هي برمنجهام (المملكة المتحدة) وجدة (المملكة العربية السعودية) وأبوظبي (الإمارات العربية المتحدة).

وأبرزت الوكالة أن «وجود هاتين المدينتين الأخيرتين يعكس الدور المتنامي لمنطقة الخليج في السوق الدولية للأحداث الرياضية».

أما قطر فتراجعت إلى المركز الـ32 مقارنة بالمرتبة الـ25 في العام السابق، في حين صعدت دبي من المركز الـ28 إلى الثالث والعشرين.