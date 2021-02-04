شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد القدم»: إجراء اختبار «PCR» قبل 48 ساعة من انطلاق مباريات الجولة الـ18 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الخميس)، تعميماً إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشأن التشديد في تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد «COVID-19».

وأوضح الاتحاد في تعميمه ضرورة التقيد وإجراء اختبار PCR قبل 48 ساعة من انطلاق مباريات الجولة الثامنة عشرة، وتقديم النتيجة موثّقة من مختبر معتمد لجميع المشاركين ورفعها إلى غرفة التحكام بجائحة كورونا بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشار الاتحاد السعودي في تعميمه إلى أنه لن يُسمح لأي شخص بالمشاركة في المباريات ما لم يصل للغرفة حصول اللاعب على نتيجة الاختبار السلبية.