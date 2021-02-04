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«اتحاد القدم»: إجراء اختبار «PCR» قبل 48 ساعة من انطلاق مباريات الجولة الـ18

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جدة - خالد شويل - أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الخميس)، تعميماً إلى أندية دوري كأس الأمير للمحترفين بشأن التشديد في تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فايروس المستجد «COVID-19».

وأوضح الاتحاد في تعميمه ضرورة التقيد وإجراء اختبار PCR قبل 48 ساعة من انطلاق مباريات الجولة الثامنة عشرة، وتقديم النتيجة موثّقة من مختبر معتمد لجميع المشاركين ورفعها إلى غرفة التحكام بجائحة كورونا بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشار الاتحاد السعودي في تعميمه إلى أنه لن يُسمح لأي شخص بالمشاركة في المباريات ما لم يصل للغرفة حصول اللاعب على نتيجة الاختبار السلبية.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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