شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق سباق حتا للقدرة للإسطبلات الخاصة الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تنطلق الجمعة في مدينة دبي الدولية للقدرة منافسات سباق حتا للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم مقسمة على 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى التي تم ترسيمها باللون الأصفر 40 كيلومتراً، والمرحلة الثانية والتي تم ترسيمها باللون الأحمر 35 كيلومتراً، والمرحلة الثالثة التي تم ترسيمها باللون الأزرق 25 كيلومتراً، بينما تبلغ المرحلة الرابعة والأخيرة من السباق، والتي تم ترسيمها باللون الأبيض 20 كيلومتراً.

ومن شروط السباق ألا يقل عمر الجواد عن 6 سنوات، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة في الدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به للفارس 55 كلجم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/ساعة.

وتجرى منافسات السباق وسط ضوابط صارمة تتصل بتطبيق اللوائح والقوانين، خاصة وأن اللجنة المنظمة في مدينة دبي الدولية للقدرة سبق أن قررت بناء على نتائج فحص العينات الأولية لسباق كأس إكسبو الذي أقيم الشهر الماضي وخصص للإسطبلات الخاصة، إيقاف مالك إسطبل زعبيل، ومدرب الاسطبل، والفرسان المعنيين لمدة شهرين من المشاركة في أي سباق يقام في مدينة دبي الدولية للقدرة اعتباراً من تاريخ السباق ، كما أكدت اللجنة المنظمة أن الحظر يشمل كذلك خيول الإسطبل، ولا يسمح بالتصرف في تلك الخيول بتغيير ملكيتها، ودعت الجميع إلى الالتزام بالنظم والقوانين.