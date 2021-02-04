شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات في انطلاق الأسبوع الحادي عشر لدوري الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق يوم الجمعة مباريات الأسبوع الحادي عشر لمسابقة دوري الدرجة الأولى بإقامة ثلاث مباريات، حيثُ يستضيف نادي دبا الحصن نادي مسافي الساعة 17:15، ويحل نادي مصفوت ضيفاً على نادي الإمارات، فيما يلتقي نادي الحمرية على ملعبه ونادي الذيد، وتُلعب المباراتان الساعة 17:20.

وتُستكمل مباريات الأسبوع الحادي عشر مساء يوم بعد غد السبت بإقامة مباراتين، في المباراة الأولى يلتقي نادي العروبة ونادي البطائح على ملعب العروبة الساعة 17:15، فيما تجمع المباراة الثانية نادي العربي ونادي دبا على ملعب العربي الساعة 17:20.

ويتصدر نادي البطائح جدول المسابقة برصيد 19 نقطة، يليه الإمارات (ثانياً) 18 نقطة، ثم دبا (ثالثاً)، والعروبة (رابعاً) ولكل منهما 17 نقطة، والحمرية (خامساً) 13 نقطة.