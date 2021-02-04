شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره الكرواتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم، الخميس، اتفاقية تعاون مع نظيره الاتحاد الكرواتي، في مقر الاتحاد بدبي، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، وآنت فوسميلوفيتش النائب الأول لرئيس الاتحاد الكرواتي، ودامير ميسكوفيتش نائب رئيس الاتحاد الكرواتي، وعلي حمد البدواوي وحميد أحمد الطاير عضوي مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وحمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشوؤن المالية والإدارية، وماريان كوستش الأمين العام للاتحاد الكرواتي، وزلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن اتحاد الإمارات يسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقية مع الاتحاد الكرواتي إلى تعزيز علاقاته مع الاتحادات الوطنية الأوروبية والعالمية، من أجل الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات في جميع المجالات الفنية والإدارية والتحكيمية، وغيرها.

وقال: «نتطلع إلى الاستفادة من جميع الإمكانات والخبرة والسمعة التي يمتاز بها الاتحاد الكرواتي لكرة القدم في شتى المجالات الرياضية، ونحن واثقون بأن لدينا الكثير من الإمكانات التي يمكن مشاركتها مع الاتحاد الكرواتي والتطلع إلى المزيد من التطور لهذه العلاقات في المستقبل القريب».

وأبدى دامير ميسكوفيتش نائب رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعتبر نتيجة لعمل دؤوب في تطوير العلاقات الثنائية على مدار سنة كاملة تكللت بتوقيع اتفاقية التفاهم بين الاتحادين، مؤكداً أنها ستكون مفتاحاً رئيسياً لتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات على المدى الطويل، ومثنياً على الجهود التي يقوم بها الشيخ راشد بن حميد النعيمي في ربط اتحاد الإمارات لكرة القدم بعلاقات واتفاقيات من شأنها نقل التطور الرياضي والإداري في اتحاد الإمارات لكرة القدم إلى مراحل أفضل في المستقبل.

وقام الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، بتسليم قميص المنتخب الوطني إلى أعضاء الاتحاد الكرواتي، وزلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي، كما تسلم قميص منتخب كرواتيا، ودرعاً تذكارية.