"الزمالك كان على حق".. رسالة من رئيس جالاتا سراي لمصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

قال مصطفى جنكيز رئيس نادي جالاتا سراي التركي، إن نادي الزمالك كان على حق في المطالب المادية بشأن موقفهم من رحيل مصطفى محمد.

وأضاف رئيس النادي التركي في تصريحات عبر صحيفة "الصباح" التركية: "نادي فنربخشة استفسر عن اللاعب قبل شهرين لكنهم لم يتحركوا بشكل رسمي".

وتابع: "مصطفى محمد كان يريد الانتقال إلينا وهنا انقسمت الآراء بعد وجود عرض من جانب سانت إيتيان واهتمام من جانب فنربخشة".

وواصل: "أشكر مصطفى محمد (الدبابة) على انضمامه إلينا، أتمنى أن يسير على هذا النحو، نادي الزمالك كان على حق في إصرارهم حول طلباتهم المادية".

وأكمل: "الجميع رأى ماذا قدمه اللاعب في مباراة باشاك شهير حيث كادت تسكن رأسيته الشباك".

وأوضح رئيس النادي التركي حول موقفه من ضم مصطفى محمد بصورة نهائية: "يوجد شرط جزائي لضم اللاعب لكن ليس ملزمًا لنا، وبإمكاننا شراء اللاعب نهائيًا إذا أردنا ذلك".

وكان مصطفى محمد قد انتقل إلى صفوف بطل تركيا في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي.

واستطاع مصطفى محمد أن يسجل في مباراته الأولى أمام باشاك شهير في مباراة حسمها جالاتا سراي بثلاثة أهداف دون رد.