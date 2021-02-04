تقارير: إقالة مدرب مولودية الجزائر قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "النهار" الجزائرية اليوم الخميس، إن إدارة نادي مولودية الجزائر أقالت مدرب الفريق نبيل نغيز في أعقاب الهزيمة أمام الساورة بهدف دون رد بالدوري الجزائري.

واوضحت الصحيفة أن عبدالقادر عمراني من بين المدربين المرشحين لخلافة نغيز في تدريب النادي العاصمي.

ويتواجد مولودية الجزائر في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا التي تضم الزمالك المصري، الترجي التونسي وتونجيث السنغالي.

جدير بالذكر أن الزمالك سيستهل مشواره بدور المجموعات بمواجهة أمام مولودية الجزائر بالجولة الأولى يوم 12 فبراير الجاري، على استاد القاهرة، وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.