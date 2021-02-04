"هناك احتمالات".. دي ماريا يعلق على إمكانية انضمام ميسي إلى باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اعترف أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي باحتمالية انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة إلى صفوف النادي الباريسي خلال الصيف المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية شهر يونيو المقبل، ولم يتم حسم مستقبل البالغ من العمر 33 عامًا حتى الآن.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قال دي ماريا عند سؤاله عن ميسي: "آمل ، أعتقد أن هناك العديد من الاحتمالات ولكن علينا أن نكون هادئين".

كما تطرق دي ماريا للحديث عن تجديد عقده مع الفريق الباريسي وعقد زميله نيمار، وقال: "نحن نتحدث، علينا التحلي بالهدوء بعض الشئ، عمري 32 عامًا، نيمار أصغر مني بكثير لذلك من الأسهل التفاوض معه، لكننا نتحدث".

وأتم لاعب باريس حديثه: "أنا سعيد هنا وسعيد في باريس وأحاول الاستمرار هنا".

جدير بالذكر أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أكد في وقت سابق أن "كرسيهم محجوز" بشأن مفاوضات ضم ميسي، كما اعترف الأرجنتيني لياندرو باريديس، لاعب باريس سان جيرمان، بمحاولات ناديه لإقناع ميسي بالانتقال إلى ملعب الأمراء.