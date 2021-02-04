تردد "بي إن سبورتس" المفتوحة.. كيف تشاهد مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية مجانًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستهل النادي الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري ممثل الدولة المنظمة، من أجل تحقيق فوز تاريخي يصعد به إلى نصف نهائي البطولة للمرة الثالثة في تاريخة في مشاركته السادسة.

وتلعب المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب "المدينة التعليمية" في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري للبطولة والتي تبثها عبر قنوات بي إن اتش دي 1 ، وبي إن اتش دي 11 الناطقة بالانجليزية، وقناة الكأس 3 المشفرة.

وأعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" إنها ستبث المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس إتش دي" (المفتوحة) ولكن بدون ستوديو تحليلي.

ويمكن ضبط تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات بعد اتباع الأتي:

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3