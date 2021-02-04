بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وابها في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الهلال وابها” في إحدى مباريات اليوم الخميس 4-2-2021 ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الهلال وابها” على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عيسى الحربين”.

وتقام مواجهة الهلال وابها على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:15 بتوقيت السعودية، 17:15 بتوقيت مصر، 15:15 بتوقيت جرينتش.

يدخل الهلال مباراة اليوم بمعنويات سيئة بعدما خسر كأس السوبر السعودي لصالح غريمه “النصر” بداية الأسبوع الجاري، كما يمر الفريق بفترة صعبة في الدوري السعودي.

وحقق الهلال فوز وحيد في آخر 6 مباريات خاضها في الدوري السعودي، وتعادل في 5، وجاء هذا الانتصار على حساب التعاون وبعد 4 تعادلات متتالية.

وتراجع نادي الهلال إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، وفي رصيده 30 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر “الشباب”، مع إمتلاك الزعيم مباراة مؤجلة من الجولة 16 أمام “العين”.

في المقابل، لم يتذوق نادي “ابها” طعم الانتصار في اخر 3 مباريات في الدوري السعودي، خسر مباراتين وانتصفهم تعادل، ويتواجد في المركز 10 بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، من 16 مباراة، فاز في 6، وتعادل في 3، وتلقى 7 هزائم.

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