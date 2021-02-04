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الامارات | لاعب ليفربول الجديد عرض أريكته للبيع في 2015 بسبب ضائقة مالية

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جوني جبور- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "أس" الإسبانية، أن صفقة انتقال المدافع الإنجليزي بن ديفيز إلى نادي "ليفربول" في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، أسهمت في عودة ظهور تغريدات سابقة للاعب نشرها على "تويتر" في 2015، حيث عرض أريكته للبيع بسبب ضائقة مالية.

وأوضحت الصحيفة، أن انتقال بن ديفيز (25 عاما) مقابل 1.5 مليون يورو، إلى معقل "الريدز" من فريق الدرجة الأولى بريستون نورث، مثل قفزة كبيرة في مسيرة اللاعب ماليا وكرويا، حيث سيخوض تجربته الأولى في الممتاز.

وعانى بن ديفيز مشاكل مالية حين كان يلعب سنة 2015 معارا مع ساوث بورت في دوري الدرجة الخامسة. ولفتت الصحيفة إلى أن العقد طويل الأمد لبن ديفيز، لن يكلف خزينة "ليفربول" كثيراً، كون اللاعب قضى معظم مسيرته بين الدرجة الأولى، وباقي الدوريات الأخرى، حين مثل العديد من الفرق، أبرزها بريستون نورث الذي لعب له منذ 2013.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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