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تشكيل الدحيل المتوقع في مواجهة الأهلي

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر صبري لموشيه، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الدحيل القطري، على تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي، اليوم في السابعة والنصف مساءً، في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المتوقع أن يدخل الدحيل بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: صلاح زكريا.

خط الدفاع: إسماعيل محمد- مهدي بن عطية- أحمد ياسر- سلطان البريك.

خط الوسط الدفاعي: لويز مارتن- على كريمي.

خط الوسط الهجومي: إدميلسون- دودو.

خط الهجوم: المعز على- ميشيل أولونجا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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