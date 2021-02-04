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«كشري» مرشح لتدريب مصر المقاصة

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محمد الشرقاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

دخل عدد من مسؤولى نادى مصر المقاصة، في مفاوضات مع أحمد عبدالمنعم كشرى، لخلافة إيهاب جلال، في تدريب الفريق في حالة الاستقرار رسمياً على رحيل الأخير، بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها المقاصة برباعية أمام الاتحاد السكندرى، وقبلها من الزمالك بنفس النتيجة.

ورغم إعلان إدارة النادى تجديد الثقة في إيهاب جلال عقب انتهاء مواجهة زعيم الثغر، لكن يتبنى بعض المسؤولين فكرة سرعة تغيير الجهاز الفنى.

ووفقاً للمعلومات الواردة من النادى، فإن النية تتجه لمنح إيهاب جلال فرصة أخيرة في مباراة سيراميكا، الإثنين المقبل، وفى حالة الخسارة سيكون قرار الإقالة في انتظار إيهاب جلال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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