شكرا لقرائتكم خبر عن «كشري» مرشح لتدريب مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل عدد من مسؤولى نادى مصر المقاصة، في مفاوضات مع أحمد عبدالمنعم كشرى، لخلافة إيهاب جلال، في تدريب الفريق في حالة الاستقرار رسمياً على رحيل الأخير، بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها المقاصة برباعية أمام الاتحاد السكندرى، وقبلها من الزمالك بنفس النتيجة.

ورغم إعلان إدارة النادى تجديد الثقة في إيهاب جلال عقب انتهاء مواجهة زعيم الثغر، لكن يتبنى بعض المسؤولين فكرة سرعة تغيير الجهاز الفنى.

ووفقاً للمعلومات الواردة من النادى، فإن النية تتجه لمنح إيهاب جلال فرصة أخيرة في مباراة سيراميكا، الإثنين المقبل، وفى حالة الخسارة سيكون قرار الإقالة في انتظار إيهاب جلال.