شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدعم الأهلي قبل مواجهة الدحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، بدعم النادي الأهلي قبل خوضه منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر من 4 فبراير وحتي 11 من نفس الشهر.

وكتب اتحاد الكرة، في بيان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، رسالة دعم للنادي الأهلي، معربا خلالها عن كل الأمنيات الطيبة والدعوات المخلصة لفريق النادي الأهلي لكرة القدم، ممثل الكرة المصرية والأفريقية، الذي يبدأ اليوم مشواره في كأس العالم للأندية بلقاء الدحيل القطري».

يذكر أن النادى الأهلى سيواجه الدحيل القطري، اليوم، ضمن مباريات الدور الثاني من مونديال الأندية في تمام السابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة.