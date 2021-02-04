شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: أشعر بالتواضع قبل مواجهة الدحيل القطري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، على مواجهة فريق الدحيل القطري مساء اليوم في ضربة البداية بكأس العالم للأندية.

وكتب بيتسو موسيمانى، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: «استيقظت وأنا أشعر بالتواضع هذا الصباح وأنا على وشك تجربة كأس العالم للأندية مرة أخرى».

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراته الأولى أمام الدحيل القطري في مونديال العالم للأندية في السابعة والنصف من مساء اليوم.