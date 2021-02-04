شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يتوقع فوز الأهلي على الدحيل القطري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقع الإعلامى خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، نتيجة مباراة الأهلي والدحيل القطري مساء اليوم، الخميس، في الدور الثاني لكأس العالم للأندية.

وكتب خالد الغندور، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «توقعاتي اليوم، فوز الأهلي على الدحيل بسهولة وبنتيجة أكبر من ١- صفر».

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراته الأولى أمام الدحيل القطري في مونديال العالم للأندية في السابعة والنصف من مساء اليوم.