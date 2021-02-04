شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر دفاع الأهلي من المعز علي والبرازيلي دودو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة جلسات مع مدافعي فريقه قبل مواجهة الدحيل القطري في افتتاح مشوار الفريق الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية.

وحذر موسيماني مدافعي الفريق الأحمر من خطورة الثنائي المعز على والبرازيلي دودو، وطالبهم بضرورة الضغط عليهما مبكرًا وعدم ترك المساحات لهما، خاصة أن المعز على يتميز بالسرعة.

كما شدد موسيماني على مدافعي فريقه بضرورة عدم منح الفرصة لمهاجمي الدحيل وضرورة الضغط المتواصل عليهم والتركيز طوال مجريات اللقاء.

ويواجه الأهلي نظيره الدحيل القطري في السابعة والنصف من مساء اليوم، الخميس، في افتتاح مشوار الفريق الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية.