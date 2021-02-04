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تزايد فرص بواليا في قيادة هجوم الأهلي أمام الدحيل

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تزايدت فرص الكونغولي والتر بواليا، مهاجم فريق الأهلي، في قيادة خط الفريق أمام الدحيل القطري، مساء اليوم، الخميس، في الدور الثاني لكأس العالم للأندية.

واختص بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، والتر بواليا بتدريبات على الكرات الثابتة والعرضيات والتعامل معها بالرأس في التدريب الأخير أمس الأربعاء، استعداداً لمواجهة الدحيل القطري في مونديال الأندية.

ومن الأرجح أن يحتفظ موسيماني بمحمد شريف على مقاعد البدلاء في مباراة الليلة أمام الدحيل القطري ليكون ورقة رابحة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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