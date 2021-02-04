شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد فرص بواليا في قيادة هجوم الأهلي أمام الدحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تزايدت فرص الكونغولي والتر بواليا، مهاجم فريق الأهلي، في قيادة خط الفريق أمام الدحيل القطري، مساء اليوم، الخميس، في الدور الثاني لكأس العالم للأندية.

واختص بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، والتر بواليا بتدريبات على الكرات الثابتة والعرضيات والتعامل معها بالرأس في التدريب الأخير أمس الأربعاء، استعداداً لمواجهة الدحيل القطري في مونديال الأندية.

ومن الأرجح أن يحتفظ موسيماني بمحمد شريف على مقاعد البدلاء في مباراة الليلة أمام الدحيل القطري ليكون ورقة رابحة.