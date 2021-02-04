شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال الأندية.. موسيماني يحسم الجدل حول ثنائي وسط الملعب أمام الدحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، الجدل حول ثنائي الارتكاز في مباراة الدحيل القطري، مساء اليوم، الخميس، في الدور الثاني لكأس العالم للأندية.

واستقر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، على مشاركة الثنائى حمدى فتحى وعمرو السولية في خط وسط الفريق أمام الدحيل القطرى.

وهناك استقرار من جانب المدير الفنى على جلوس المحترف المالى أليو ديانج على دكة البدلاء خلال المواجهة.