شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال الأندية.. ماذا قال موسيماني لمهاجمي الأهلي قبل مباراة الدحيل؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مهاجمي فريقه ضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم في مباراة اليوم أمام الدحيل القطري.

وعقد موسيماني عدة جلسات مع مهاجميه قبل مباراة الليلة وطالبهم بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم في اللقاء واستغلالها على الوجه الأكمل.

كما أكد موسيماني على مهاجميه عدم إهدار الفرص التي تتاح لهم، خاصة وأن مثل هذه المباريات قد لا تشهد فرص كثيرة.

وأكد موسيماني على مهاجمي الفريق الأحمر بكثرة التحرك لخلخلة دفاعات الدحيل وإحراز الأهداف.

ويواجه الأهلي نظيره الدحيل القطري في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس في افتتاح مشوار الفريق الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية.