شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة يحيى خالد.. فيزبريم يواجه برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف اليوم الخميس، نادي فيزبريم المجري نظيره برشلونة الإسباني في تمام العاشرة إلا ربع مساءًا، ضمن منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد، وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت1.

ويقود الفريق المجري نجم منتخب مصر يحيى خالد، وتعد هذه أول مشاركاته مع ناديه بعد مشاركته في كأس العالم رفقة منتخب الفراعنة.

والتقى الفريق المجري مع نظيره الإسباني في 21 لقاء، تمكن فيهم برشلونة من الفوز بـ 14، بينما تمكن فيزبرم من الفوز بـ 6 مباريات فقط، وتعادل الفريقان مرة واحدة، وكانت أخر مواجهة للفريقين في عام 2019، عندما استضاف فيزبرم برشلونة وتغلب عليه بنتيجة 29-26.

فاز برشلونة بثماني مباريات شارك فيهم حتى الآن، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية في دوري الأبطال بفارق 3 نقاط عن النادي المجري.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يستعد فريق فيزبرم اليوم لمواجهة العملاق الإسباني بعد غياب طويل، ودائمًا ما تكون مواجهات برشلونة ضخمة وتحتاج الكثير من الإعداد، وهذه المرة لن تختلف كثيرًا، خاصةً وأن الصراع على المركز الأول لازال قائمًا بين الفريقين.

كما أن عودة نجوم فيزبرم من بطولة كأس العالم التي استضافتها مصر الشهر الماضي، ستدعم صفوف الفريق وتضيف الحماس للمباراة.

يذكر أن نجم الفريق المجري ومنتخب مصر يحيى خالد شارك في بطولة العالم لكرة اليد- مصر2021، ولقب برجل المباراة في لقاء مصر وسلوفينا، كما سجل 11 هدفًا في شباك الدنمارك في المباراة الأخيرة للفراعنة في المونديال، وحافظ على تعادل الفريقين قبل أن تفوز الدنمارك بهدف وحيد من خلال رميات الترجيح لتحجز مقعدها في المربع الذهبي.

كما أن عودة نجوم الفريق من بطولة العالم التي أقيمت بمصر الشهر الماضي قد تدعم صفوف الفريق بشدة في هذه المواجهة، وتضيف الحماس للظهور بأداء جيد.