شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال في بيراميدز.. 3 مسؤولين كبار على أبواب الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشعلت هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نادي إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الممتاز، غضب الإدارة المالكة للنادي، خاصة في ظل النتائج السلبية التي يحققها الفريق منذ انطلاق المسابقة المحلية، وابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري، بعد فقدانه 18 نقطة من 11 مباراة.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتعرض للهزيمة في مباراتين.

وبدأت رياح التغيير تتحرك بقوة نحو نادي بيراميدز، لتعصف ببعض المسؤولين الكبار بالنادي، بعد النتائج السلبية لتي يحققها فريق الكرة منذ بداية الموسم.

وتستعرض لكم «المصري اليوم» في السطور التالية 3 مسؤولين كبار في بيراميدز على أبواب الرحيل بعد الخسارة من إنبي:

ممدوح عيد

أصبح المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، قريبًا للغاية من ترك منصبه، بعدما فشل الفريق في الفوز بأي بطولة في الموسم الماضي، وابتعاده هذا الموسم عن التتويج ببطولة الدوري، رغم الإمكانيات الكبيرة التي وفرتها إدارة النادي لفريق الكرة.

وهناك العديد من الأسماء من نجوم الكرة السابقين ارتبط اسماؤهم بخلافة ممدوح عيد، في بيراميدز، على رأسهم محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة السابق، وأحمد حسن، نجم منتخب مصر الأسبق.

هاني سعيد

أصبح المدير الرياضي بنادي بيراميدز مهددًا بمغادرة منصبه في الفترة الحالية، بعدما فشل في مهمته في تكوين فريق قوي والتعاقد مع مدرب مميز، يستطيع قيادة النادي لحصد البطولات.

واعتمد هاني سعيد، في صفقات بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي المنقضي على اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، على رأسهم شريف إكرامي، الذي تم التعاقد معه لمدة ثلاث سنوات، في صفقة انتقال حر، رغم عدم حاجة الفريق لخدماته الفنية، في ظل وجود المهدي سليمان، وأحمد الشناوي، بالإضافة إلى التعاقد مع أحمد فتحي، رغم وجود أكثر من لاعب مميز في مركزه.

عمرو بسيوني

اقترب مدير التعاقدات بنادي بيراميدز من الرحيل عن منصبه، بعدما كبد خزانة النادي أموالاً طائلة بالتعاقد مع لاعبين في الصيف قبل الماضي دون أن يستفيد النادي من خدماتهم الفنية، على رأسهم التونسي عمر لعيوني والمدافع الإيفواري ويلفريد كانون والجناح الأوغندي لومالا عبده، ودودو الجباس، الذي تم التعاقد معه، رغم ابتعاده عن مستواه الفني، واستغناء ناديه السابق وادي دجلة عن خدماته.