شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة الدحيل.. كم مرة واجه الأهلي فرقًا آسيوية بمونديال الأندية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تنطلق اليوم، الخميس، مباريات كأس العالم للأندية بمشاركة 6 أندية، خلال الفترة من الخميس 4 فبراير إلى الخميس 11 فبراير، على ملعبي المدينة التعليمية وأحمد بن على في دولة قطر، بحضور جماهيري تبلغ نسبته 30% من سعة الاستاد، نظرا للظروف المصاحبة لانتشار فيرس كورونا والحد من التجمعات الكبيرة وتقليل أعداد الحضور.

ويواجه الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا نظيره نادي الدحيل القطري فريق الدولة المستضيفة للبطولة، بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي من مواجهة الدحيل في الدور الأول بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، ونتج عن ذلك تأهل ممثل قطر مباشرة إلى الدور الثاني، وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وهذه المباراة ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الأهلي ناديا من قارة آسيا في البطولة، فسبق أن واجه فريق اتحاد جدة السعودي في أولى مشاركاته في البطولة عام 2005 وانتهت المباراة بخسارته بنتيجة هدف مقابل لاشىء، وقد احتل النادي الأهلي المركز الأخير في البطولة.

أما المرة الثانية التي التقى فيها بأندية آسيوية فكانت في عام 2012، حيث التقى فريق سانفريس هيروشيما اليابانى وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 2-1 واحتل وقتها المركز الرابع في البطولة، ليكون بذلك الأهلي قد واجه الفرق الآسيوية مرتين وستكون مباراة اليوم المباراة الثالثة له.

أما عن أفضل مركز حققه الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية فكان في مشاركته الثانية

بالبطولة عام ،2006 حيث حصل على المركز الثالث، بعد أن حقق الفوز في مباراته الافتتاحية على أوكلاند سيتى النيوزيلندي بنتيجة 2-0، قبل أن يخسر في الدور الثاني أمام إنترناسيونال البرازيلى بنتيجة 2-1، ليواجه كلوب أمريكا المكسيكى على المركز الثالث والرابع وحقق الأهلي الفوز في هذه المبارة بنتيجة 2-1 ليحصد الميدالية البرونزية.