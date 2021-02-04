شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز السابق يخوض تجربة جديدة مع النصر الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي النصر الإماراتي رسميًا، اليوم الخميس، تعيين المدرب الأرجنتيني رامون دياز، مديرًا فنيًا للفريق الأول، خلفا للكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، وذلك لمدة موسم ونصف.

وأكد عبدالرحمن أبوالشوارب، رئيس شركة النصر لكرة القدم، أنه كانت هناك مفاضلة بين أكثر من مدرب، خلال الفترة الماضية، وتم الاستقرار على دياز، بعد دراسة وافية لمسيرته التدريبية المتنوعة.

وقال رامون دياز، خلال مؤتمر صحفي بمقر النادي في دبي، إنه يعلم الكثير عن الكرة الإماراتية.وأضاف: «أتواجد في ناد كبير.. لكل مدرب طريقة عمل مختلفة، وسنسعى إلى تحقيق طموحات جماهير وإدارة النصر، وعلينا أن نجعل الفريق يأخذ زمام المبادرة، ولا بد من تكوين شخصية قوية».

وسبق للمدرب الأرجنتيني قيادة عدة فرق في المنطقة العربية، من بينها بيراميدز والاتحاد والهلال السعوديين.