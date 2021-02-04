شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتعهد بتعميق جراح الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أن الفريق بدأ مباشرة استعداداته لمباراة الزمالك، المقرر لها الأحد المقبل، على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز، مؤكدًا أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز على أبناء ميت عقبة لمواصلة الزحف نحو مراكز المقدمة.

وأضاف أن الجهاز الفني واللاعبون شاهدوا مباراتي الزمالك مع المقاصة وغزل المحلة من أجل بناء خطة مناسبة للمباراة، خصوصا وأن المنافس سيسعى لتعويض خسارته أمام المحلة والقتال في المباراة لعدم التعرض للهزيمة الثانية على التوالى.

مؤكدا أنه يجهز مفاجأة للزمالك من أجل تعميق جراحه وإلحاق الهزيمة الثانية له على التوالى وذلك من خلال خطة المباراة والتي تعتمد في المقام الأول على الهجوم الضاغط واستغلال انخفاض معنوياته بعد الهزيمة الأخيرة.