شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من غزل المحلة على تحمل فرجاني ساسي تكاليف علاج لاعبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث هشام عزو، المشرف العام على الكرة بنادي غزل المحلة، عما تردد بشأن تحمل نجم الزمالك فرجاني ساسي، مصاريف علاج محمد سامي لاعب الفريق.

إذ تسبب التونسي فرجاني ساسي في إصابة قوية لمحمد سامي نتج عنها كسر في الجمجمة، وذلك خلال المباراة التي جمعت بين الزمالك والمحلة يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال عزو في تصريحات هاتفية لبرنامج «بي أون تايم» على قناة «أون تايم سبورت»: «محمد سامي تعرض لكسر في الجمجمة، وهو متواجد حاليًا في المستشفى تحت الملاحظة، وقد يخضع للجراحة».

وعما تردد بشأن تحمل ساسي مصاريف العلاج، أوضح: «ساسي على تواصل دائم مع سامي للاطمئنان على صحته، ولكن النادي هو من سيتحمل التكاليف الخاصة بعلاج اللاعب، فنحن نتكفل بعلاج جميع لاعبينا».

يذكر أن المباراة انتهت بفوز المحلة على الزمالك بنتيجة (2-1) في الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.