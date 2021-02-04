شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: الاتحاد السكندري خرج بعدة مكاسب من رباعية المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بالفوز الكبير ونجاح فريقه في استعادة ذاكرة الانتصارات بتحقيقه الفوز الثاني هذا الموسم، على مصر المقاصة مساء أمس، بأربعة أهداف نظيفة.

وقال المدير الفني: «بخلاف الفوز والأداء القوي الذي قدمه اللاعبون أمام المقاصة، خرجنا بعدة مكاسب من المباراة أهمها الاطمئنان على خط هجوم الفريق، بعد عودة محمد الصباحي للتسجيل بعد فترة من الصيام التهديفي منذ الموسم الماضي، بالإضافة إلى عودة الجامايكي روماريو ويليامز لهز الشباك، بعد فترة من الإصابة، فضلا عن مواصلة تألق رزاق سيسيه وعمار حمدي مع زعيم الثغر».

وتابع: «نجحنا في تغيير طريقة اللعب بعد تدهور نتائج الفريق، وقمت بتعديل بعض مراكز اللاعبين وطريقة اللعب، واكتشاف مركز جديد لعمار حمدي في الخطوط الدفاعية، حيث تألق اللاعب، وشكل ثنائية قوية مع رزاق سيسيه الذي تواجد في خط الهجوم، ونجح في إحراز هدفين».