"ننتظركم مثل كل مرة".. الحضري يدعم لاعبي الأهلي قبل مباراة الدحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حرص عصام الحضري لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، على تقديم الدعم للاعبي الأهلي قبل مباراة الدحيل القطري بكأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الدحيل القطري في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب المدينة التعليمية في ربع نهائي البطولة.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، غرد الحضري: "بالتوفيق اليوم لأبطال النادي الأهلي وان شاء الله ربنا يكرمكم وينصركم".

واضاف: "نفكر في المباراة الأولي وبعد ذلك في باقي المباريات وإحنا كلنا بندعمكم وفي ظهركم ومنتظرينكم زي كل مرة بالتوفيق يا أبطال".

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الأهلي والدحيل سيواجه بايرن ميونخ الألماني يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي البطولة.