سألنا الجماهير عن توقعاتهم لمباراة الأهلي والدحيل فكانت النتيجة: كاسحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

رجحت نسبة كاسحة من قراء ومتابعي صفحة الخليج 365 على فيسبوك فوز الأهلي على الدحيل القطري في المباراة التي تقام بينهما في السابعة والنصف من مساء اليوم ببطولة كأس العالم للأندية.

وتوقع 74% من المتفاعلين مع الاستفتاء الموجود على صفحة "الخليج 365" على فيسبوك والذي لا يزال جاريا حتى الآن، فوز الأهلي بالمباراة. فيما ذهبت توقعات 26% من المشاركين لنادي الدحيل القطري .

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ويخوض الأهلي لقاء الليلة باعتباره بطلاً لدوري أبطال أفريقيا، حيث ستكون هذه المشاركة هيّ السادسة للقلعة الحمراء، في المقابل يلعب الدحيل باعتباره بطلاً للدوري القطري في النسخة الماضية.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الليلة بفريق بايرن ميونيخ مساء يوم الإثنين المقبل ضمن دور نصف النهائي.