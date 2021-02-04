قرار جديد من اللجنة المنظمة لمونديال الأندية للجماهير قبل مباراة الأهلي والدحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مراسل الخليج 365:

وجهت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية رسالة للجماهير التي ستحضر إلى ستاد المدينة التعليمية لحضور مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الدحيل القطري في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب المدينة التعليمية في ربع نهائي البطولة.

ونشرت اللجنة المنظمة تغريدة هامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "سيتعين على المشجعين القادمين إلى استاد المدينة التعليمية بسياراتهم الخاصة المشي مسافة ٣٠-٤٠ دقيقة في أرجاء المدينة التعليمية حتى الوصول إلى بوابات التفتيش".

واضافت: "لذلك نؤكد على ضرورة الوصول مبكراً قبل ٤ ساعات من موعد إنطلاق المباراة".