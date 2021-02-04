رسالة أخيرة من موسيماني قبل موقعة الدحيل بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، رسالة جديدة لجماهير القلعة الحمراء قبل مباراة الدحيل القطري والتي ستقام مساء اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام الدحيل على ملعب "المدينة التعليمية" بالعاصمة القطرية الدوحة في لقاء يأتي ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب موسيماني عبر صفحته على موقع "التواصل الإجتماعي تويتر" الخميس :"استيقظت وأنا أشعر بالتواضع هذا الصباح، وأنا على وشك تجربة جديدة في كأس العالم للأندية مرة أخرى".

وسبق وأن شارك موسيماني في بطولة كأس العالم للأندية مع فريقه السابق صنداونز الجنوب أفريقي عقب تغلبه على فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ القلعة الحمراء ليكون الفريق الثاني الأكثر مشاركة خلف أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا ونيوزيلاندا.