ضياء السيد عن لقاء الأهلي والدحيل: "لا داعي للتحفظ الزائد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق ضياء السيد مدرب منتخب مصر ونجم الأهلي السابق، على لقاء الفريق الأحمر أمام الدحيل القطري بكأس العالم للأندية، مؤكدأ أنه لا داعي للتحفظ الزائد.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الدحيل القطري في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب المدينة التعليمية في ربع نهائي البطولة.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال السيد: "على الأهلي ألا يبالغ في تحفظه مثلما حدث أمام بيراميدز".

وأضاف: "الأهلي فريق كبير، خطوطه مميزة، وفريق الدحيل على علم بنقاط قوة وضعف الأهلي، الكرة لعبة جماعية تتغلب الفردية، والأهلي يجيد اللعب بجماعية".

وتابع: "الأهلي بات يعتمد على اللعب الجماعي وقتما كان رينيه فايلر مدربا للفريق الأحمر، علينا ألا نخاف ولا نستسهل المباراة، وأتمنى تقديم نتيجة جيدة".

وعن رأيه في أفضل رباعي هجومي يبدأ المباراة، قال: "الأمر يعتمد حسب حالة اللاعبين الأخيرة، لكن أعتقد أن الأفضل الدفع بمحمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم كهربا".

وأتم ضياء حديثه: "أتمنى التوفيق لوالتر بواليا اليوم في حالة الدفع به، مهاجمي الأهلي عليم استغلال الفرص المتاحة".