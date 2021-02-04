"لسنا ناديًا صغيرًا" .. المحلة يعلق على تكفل ساسي بعلاج "كسر جمجمة" مدافعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

رد حسام عزو المشرف العام على الكرة بنادي غزل المحلة عما تردد بشأن تحمل الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك لمصاريف إصابة محمد سامي لاعب الفريق.

وخلال المباراة التي جمعت بين الزمالك وغزل المحلة، تسبب ساسي نجم الفريق الأبيض في إصابة قوية لمحمد سامي نتج عنها كسر في الجمجمة.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال عزو: "محمد سامي تعرض لكسر في الجمجمة، يتواجد حاليا في المستشفى تحت الملاحظة، ومن المفترض أن يخضع لجراحة".

وعما تردد بشأن تحمل ساسي مصاريف علاج سامي، قال نائب رئيس المحلة: "ساسي لاعب الزمالك على تواصل دائم مع سامي للاطمئنان على حالته الصحية، لكن النادي هو من سيتحمل كافة التكاليف الخاصة بعلاج اللاعب، لسنا ناديًا صغيرًا، نتكفل بعلاج جميع لاعبينا".

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بخسارة الزمالك بنتيجة 2-1 في الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.