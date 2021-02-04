كيف تناولت صحف قطر مباراة الدحيل والأهلي بمونديال الأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت الصحف القطرية، اليوم الخميس، الضوء على مباراة الأهلي والدحيل والتي ستقام مساء اليوم على ملعب "المدينة التعليمية" في إطار دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي لقاء الليلة باعتباره بطلاً لدوري أبطال أفريقيا، حيث ستكون هذه المشاركة هيّ السادسة للقلعة الحمراء، في المقابل يلعب الدحيل باعتباره بطلاً للدوري القطري في النسخة الماضية.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الليلة بفريق بايرن ميونيخ مساء يوم الإثنين المقبل ضمن دور نصف النهائي.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز تعليقات الصحف القطرية عن مواجهة الدحيل والأهلي:

"موعد مع التاريخ"

صحيفة "الراية" قالت إن فريق الدحيل سيكون عل موعد مع التاريخ من خلال مواجهة بطل أفريقيا فريق الأهلي.

وعنونت الصحيفة القطرية :"انطلاقة عالمية لبطولة استثنائية"

وأضافت :"سفير الكرة القطرية على موعد مع التاريخ في مواجهة بطل أفريقيا".

وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات مدرب الدحيل صبري لموشي الخاص بمباراة الأهلي، قائلاً :"سنلعب للفوز بعزيمة وإصرار".

"قمة عربية بنكهة مونديالية"

صحيفة "الوطن" قالت إن فريق الدحيل يسعى إلى كتابة التاريخ خاصة أن المباراة ستكون صدامًا قويًا في ظل امتلاك كل فريق مجموعة من اللاعبين والمحترفين.

وأضافت الصحيفة، أن هناك مواجهة خارج الخطوط بين المدربين سواء كان بيتسو موسيماني والذي سبق له التواجد في كأس العالم للأندية مع فريقه السابق صنداونز أو صبري لموشي الذي يسعى لكتابة التاريخ مع الدحيل.

"الدحيل قدها"

صحيفة "العرب" سلطت الضوء على المشاركة الأولى لفريق الدحيل، قائلة :"يواجه الأهلي المصري بطموحات استكمال مشوار مونديال الأندية الدحيل قدها".

وأضافت الصحيفة :"فريق الدحيل سيدخل المباراة حاملاً أحلام جماهير الكرة القطرية التي تحلم بتخطي العقبة الأولى والوصول لدور نصف النهائي من خلال مواجهة فريق بايرن ميونيخ".