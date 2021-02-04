"من أبوتريكة ومؤمن لقاضية قفشة".. الخليج 365 يكشف كواليس برنامج جماهير الأهلي في مباراة الدحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حصل الخليج 365 على برنامج رابطة جماهير الأهلي المتواجدة في مدينة الدوحة القطرية التي تستعد لمساندة الفريق الأحمر في افتتاح مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الدحيل القطري في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب المدينة التعليمية في ربع نهائي البطولة.

وحرصت رابطة جماهير الأهلي في قطر خلال الفترة الماضية على التواصل من أجل الاستعداد الجيد والمميز لمساندة الفريق الأحمر في مباراته الأولى أمام الدحيل. (طالع التفاصيل كاملة من هنا)

وعلم الخليج 365، أن ستاد المدينة التعليمية سيفتح أبوابه في تمام الخامسة والنصف بتوقيت قطر (4:30 بتوقيت القاهرة)، على أن تتجمع الرابطة أمام الاستاد في تمام السادسة بتوقيت قطر.

وتضمن برنامج تشجيع الجماهير في البداية الهتافات للاعبين كل باسمه عند النزول إلى أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة.

ومع انطلاق المباراة ستبدأ الجماهير بالتغني بأغنية (جمهوره ده حماه) حتى الدقيقة السابعة، على أن تشهد الدقيقة الثامنة وحتى العاشرة الهتاف لمؤمن زكريا (مؤمن.. مؤمن.. مؤمن.. مؤمن).

ثم تتوالى هتافات الجماهير المعتادة بالأغاني والشعارات التي طالما يتغنى به مشجعي الفريق الأحمر، وعند حلول الدقيقة 22 ستبدأ الجماهير بتحية محمد ابوتريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق والتغني بأغنية (من العتية جينا ومن شبرا.. يا تريكاا).

كما تضمن البرنامج دقيقتين صمت عند حلول الدقيقة 20 و74 تحية لشهداء الزمالك والأهلي.

وعند الدقيقة 85 ستهتز أرجاء ملعب المدينة التعليمية بالهتاف لمحمد مجدي "أفشة" احتفالًا بهدفه الذي سجله في مرمى الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا والذي مكن الفريق الأحمر من الجلوس على العرش الأفريقي ومن ثم التأهل للمشاركة في بطولة مونديال الأندية.