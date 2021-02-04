Hesport تؤكد عزم الجزائر على الانسحاب من بطولة أفريقيا لكرة اليد في المغرب

كشف موقع “هسبورت” المغربي أن اتحاد الجزائر لكرة اليد يدرس إمكانية الانسحاب من منافسات بطولة أفريقيا المقرر إقامتها في مدينة العيون في الصحراء المغربية مطلع عام 2022.

ويُراهن كل من مسؤولي الاتحاد المغربي لكرة اليد ووزارة الرياضة المغربية على تحقيق نجاح كبير من تنظيم مدينة العيون لمناسبات أمم أفريقيا لكرة اليد، لا سيما بعد الظهور اللافت للمنتخبات العربية (مصر والجرائر وتونس والمغرب) في كأس العالم لكرة اليد الذي استضافته مصر مطلع عام 2021.

لكن الاتحاد الجزائري قد يُفسد جزءًا هامًا من الطموحات المغربية بالانسحاب، بعدما علم بوجود توجه نحو إقامتها في مدينة العيون الواقعة جنوب البلاد، وهي المنطقة التي تسببت في نزاع طويل الأمد بين البلدين.

وأشار تقرير موقع Hesport المغربي إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة اليد قد فتح تحقيقًا حول حقيقة تصويت ممثل الجزائر لصالح المغرب في الاجتماع الذي منح المملكة شرف تنظيم هذه البطولة القارية.

كما أن الأمور ذهبت إلى أبعد من ذلك، بعد أن بات رئيس الاتحاد الجزائري “الحبيب لعبان” مهددًا بالإيقاف مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط رياضي بسبب تصويته لملف المغرب في الاتحاد الأفريقي لكرة اليد.

ووفق مصادر خاصة لموقع HeSPORT فإن وزارة الشباب والرياضة في الجزائر، قد استدعت رئيس الاتحاد الجزائري لكرة اليد قبل أيام، للتحقيق معه بخصوص التصويت لصالح الملف المغربي لاحتضان النسخة المقبلة من نهائيات كأس أفريقيا للأمم في صنفي الذكور والإناث، والتي اختارت المغرب تنظيمها بمدينة العيون نكاية في الجزائر بعد اعتراف العديد من الدول العربية والعالمية بأحقية المغرب في الصحراء.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، “عدلي حنفي”، في تصريح خص به “هسبورت”، أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد، قد صوت بالإجماع خلال اجتماعه الأخير على منح العيون شرف تنظيم النسخة المقبلة، على حساب السنغال والرأس الأخضر، بمشاركة 54 بلدا إفريقيا، من بينها الجارة الجزائر.