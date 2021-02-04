مباراة النصر اليوم امام التعاون في الدوري السعودي.. الموعد والمعلق والقنوات الناقلة

يلتقي نادي النصر نظيره التعاون في مواجهة صعبة ضمن مباريات اليوم الخميس 4 فبراير 2021 لحساب الجولة 17 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب جامعة الملك سعود (مرسول بارك).

ويسعى نادي النصر لمواصلة الانتصارات وتسلق جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد ايام قليلة من تتويجه المثير بلقب كأس السوبر السعودي على حساب غريمه التقليدي الهلال الذي سيواجه أبها في نفس الجولة اليوم الخميس.

تنقل القناة السعودية الرياضية الأولى مباراة النصر اليوم امام التعاون، عبر القمر الصناعي نايل سات، بصوت المعلق الرياضي السعودي “مشاري القرني”، بداية من الساعة 20:15 بتوقيت السعودية، 19:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت جرينتش.

يدخل نادي النصر مباراة اليوم وهو في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، من 15 مباراة، بفارق 9 نقاط كاملة عن الهلال ثاني الترتيب، وأقل بـ 11 نقطة عن المتصدر الشباب، مع مباراة مؤجلة بسبب انشغاله في كأس السوبر السعودي، فيما يحتل نادي التعاون المركز الرابع برصيد 25 نقطة من 16 مباراة.

شهدت الاسابيع القليلة الماضية استفاقة واضحة لنادي النصر منذ إقالة المدير الفني البرتغالي “روي فيتوريا“، ما جعله يغادر المراكز الأخيرة في جدول ترتيب الدوري السعودي كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأكد عودته القوية أمام جمهوره حين تغلب على الهلال بثلاثية نظيفة في السوبر السعودي بداية هذا الأسبوع.

من جهته يسعى نادي التعاون، صاحب ثاني أقوى خط دفاع في الدوري بعد الهلال، تحت قيادة مدرب الزمالك السابق “باتريس كارتيرون”، لحصد المزيد من النقاط، أملاً في انهاء الدوري في أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا 2022.

تشكيلة النصر المتوقعة امام التعاون اليوم

براد جونز

مادو – العمري – لاجامي – الغنام

بيتروس – مختار – فتاح

نور الدين أمرابط – عبد الرزاق حمدالله – بيتي مارتينيز