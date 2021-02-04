مباراة الهلال اليوم أمام أبها في الدوري السعودي..الموعد والمعلق والقنوات الناقلة

يسعى الهلال السعودي لتجاوز خسارته القاسية للقب كأس السوبر المحلية أمام النصر مطلع هذا الأسبوع، والعودة مجددًا إلى سكة الانتصارات عندما يستقبل نادي أبها على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في افتتاح مباريات اليوم الخميس 4 فبراير 2021 في الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

تنقل قناة السعودية الرياضية الثانية، عبر القمر الصناعي نايل سات، مباراة الهلال اليوم أمام أبها، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عيسى الحربين”، بداية من الساعة 18:15 بتوقيت السعودية، 17:15 بتوقيت مصر، 15:15 بتوقيت جرينتش.

ويدخل الهلال مباراة اليوم وهو في المركز الثاني برصيد 30 نقطة من 15 مباراة، بفارق نقطتين عن الشباب المتصدر، مع مباراة مؤجلة للهلال أمام العين، فيما يتمركز أبها في المركز العاشر بسلم الترتيب برصيد 21 نقطة.

ولم يكن الهلال مقنعًا في مبارياته الأخيرة في الدوري السعودي، إذ حقق فوزين فقط من آخر عشر مباريات بمختلف المسابقات، مع خمس تعادلات وثلاث خسائر، منها واحدة في كأس ملك السعودية، وأخرى في بطولة السوبر السعودي بثلاثية أمام الغريم التقليدي النصر.

من جهته لا يزال نادي أبها مع نجمه التونسي “سعد بقير” يقدم مستوى متذبذب من حيث النتائج والأداء، فلم يحقق أي فوز في آخر ثلاث مباريات له بمنافسات الدوري السعودي، كما أنه خسر 3 من آخر 4 مباريات جمعته مع الهلال، ويأمل في تحسين مركزه بجدول الترتيب وتحقيق مفاجأة كبيرة مساء اليوم.

تشكيلة الهلال المتوقعة امام أبها

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني – علي جحفلي – جانغ – محمد البريك

عطيف – كويلار

كاريلو – لوسيانو فييتو – الطريس

بافيتيمبي قوميز